Морозильный шкаф Gorenje FN6192PB черный
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Код товара: 101656
Производитель: Gorenje
31 декабря
31 декабря
65 950₽
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Характеристики
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- Тип
- Морозильный шкаф
- Материал покрытия
- пластик/металл
- Цвет
- черный
- Управление
- электронное
- Класс энергопотребления
- класс A++
- Количество компрессоров
- 1
- Хладагент
- R600a (изобутан)
- Количество камер
- 1
- Количество дверей
- 1
- Расположение
- отдельностоящий
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Мощность замораживания, кг/cутки
- 18
- Суперзаморозка
- есть
- Общий объем, л
- 277
- Количество ящиков/полок
- 7
- Перевешиваемые двери
- есть
- Климатический класс
- T, N
- Ширина, см
- 60
- Высота, см
- 185
- Глубина, см
- 64
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