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Морозильники
Морозильный шкаф Атлант M-7204-100 белый

Морозильный шкаф Атлант M-7204-100 белый

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Морозильный шкаф Атлант M-7204-100 белый
Морозильный шкаф Атлант M-7204-100 белый
Морозильный шкаф Атлант M-7204-100 белый
Морозильный шкаф Атлант M-7204-100 белый
Морозильный шкаф Атлант M-7204-100 белый
Морозильный шкаф Атлант M-7204-100 белый
Морозильный шкаф Атлант M-7204-100 белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 101132
Производитель: Атлант
31 декабря
31 декабря
29 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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Характеристики
Тип
Морозильный шкаф
Материал покрытия
пластик/металл
Цвет
белый
Управление
электромеханическое
Класс энергопотребления
класс A+
Количество компрессоров
1
Хладагент
R600a (изобутан)
Количество камер
1
Количество дверей
1
Расположение
отдельностоящий
Размораживание морозильной камеры
ручное
Мощность замораживания, кг/cутки
24
Суперзаморозка
есть
Общий объем, л
243
Количество ящиков/полок
7
Перевешиваемые двери
есть
Климатический класс
T, N, ST, SN
Ширина, см
59.5
Высота, см
176
Глубина, см
62.5
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31 декабря
31 декабря
29 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа