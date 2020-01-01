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Встраиваемые посудомоечные машины
Встраиваемая посудомоечная машина Bosch SMV25CX02R

Встраиваемая посудомоечная машина Bosch SMV25CX02R

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Встраиваемая посудомоечная машина Bosch SMV25CX02R
Встраиваемая посудомоечная машина Bosch SMV25CX02R
Встраиваемая посудомоечная машина Bosch SMV25CX02R
Встраиваемая посудомоечная машина Bosch SMV25CX02R
Встраиваемая посудомоечная машина Bosch SMV25CX02R
Встраиваемая посудомоечная машина Bosch SMV25CX02R
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 109098
Производитель: Bosch
плати потом
3 января
3 января
39 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

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Характеристики
Тип
полноразмерная
Установка
встраиваемая полностью
Цвет
белый
Вместимость
12 комплектов
Класс энергопотребления
A
Класс мойки
A
Класс сушки
A
Тип управления
электронное
Инверторный двигатель
да
Дисплей
нет
Защита от детей
есть
Управление со смартфона
нет
Расход воды, л
9.5
Уровень шума при работе, дБ
48
Сушка посуды
конденсационная
Защита от протечек
есть, полная
Звуковой сигнал
есть
Особенности конструкции
внутренняя поверхность из нержавеющей стали
Программы
быстрая, экономичная, стандартная, предварительное ополаскивание/замачивание
Безопасность
защита от протечек, защита от детей
Ширина, см
59.8
Высота, см
81.5
Глубина, см
55
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3 января
3 января
39 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа