Встраиваемая посудомоечная машина Bosch SMV25CX02R
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 109098
Производитель: Bosch
3 января
3 января
39 990₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- полноразмерная
- Установка
- встраиваемая полностью
- Цвет
- белый
- Вместимость
- 12 комплектов
- Класс энергопотребления
- A
- Класс мойки
- A
- Класс сушки
- A
- Тип управления
- электронное
- Инверторный двигатель
- да
- Дисплей
- нет
- Защита от детей
- есть
- Управление со смартфона
- нет
- Расход воды, л
- 9.5
- Уровень шума при работе, дБ
- 48
- Сушка посуды
- конденсационная
- Защита от протечек
- есть, полная
- Звуковой сигнал
- есть
- Особенности конструкции
- внутренняя поверхность из нержавеющей стали
- Программы
- быстрая, экономичная, стандартная, предварительное ополаскивание/замачивание
- Безопасность
- защита от протечек, защита от детей
- Ширина, см
- 59.8
- Высота, см
- 81.5
- Глубина, см
- 55
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
-11%
Встраиваемая посудомоечная машина Bosch SMV25DX01R
44 990₽
49 990₽
Встраиваемая посудомоечная машина Bosch SPV4HKX1DR
44 990₽
Встраиваемая посудомоечная машина Bosch SPH4HKX11R
44 990₽
-13%
Встраиваемая посудомоечная машина Bosch SRV2IKX1CR
34 990₽
39 890₽
Встраиваемая посудомоечная машина Beko BDIS38122Q
32 990₽
Встраиваемая посудомоечная машина Bosch SMV25EX00E
44 990₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.