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Встраиваемые посудомоечные машины
Встраиваемая посудомоечная машина Electrolux EMG 48200 L

Встраиваемая посудомоечная машина Electrolux EMG 48200 L

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Встраиваемая посудомоечная машина Electrolux EMG 48200 L
Встраиваемая посудомоечная машина Electrolux EMG 48200 L
Встраиваемая посудомоечная машина Electrolux EMG 48200 L
Фото товара
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Фото товара
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Код товара: 108071
Производитель: Electrolux
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59 990₽
719
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Характеристики
Тип
полноразмерная
Установка
встраиваемая полностью
Вместимость
14 комплектов
Цвет
белый
Класс энергопотребления
A++
Класс мойки
A
Класс сушки
A
Тип управления
электронное
Инверторный двигатель
да
Дисплей
есть
Расход воды, л
10.5
Уровень шума при работе, дБ
44
Сушка посуды
конденсационная
Защита от протечек
есть, частичная (шланги)
Звуковой сигнал
есть
Ширина, см
60
Высота, см
82
Глубина, см
55
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мало
мало
59 990₽
719
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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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