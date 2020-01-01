Встраиваемая посудомоечная машина Bosch SMV25DX01R
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Код товара: 107614
Производитель: Bosch
31 декабря
31 декабря
44 990₽
49 990₽
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Характеристики
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- Тип
- полноразмерная
- Установка
- встраиваемая полностью
- Вместимость
- 13 комплектов
- Цвет
- белый
- Класс энергопотребления
- A
- Класс мойки
- A
- Класс сушки
- A
- Тип управления
- электронное
- Инверторный двигатель
- да
- Дисплей
- есть
- Защита от детей
- есть
- Расход воды, л
- 9.5
- Уровень шума при работе, дБ
- 48
- Сушка посуды
- интенсивная
- Защита от протечек
- есть, полная
- Звуковой сигнал
- есть
- Ширина, см
- 59.8
- Высота, см
- 81.5
- Глубина, см
- 55
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