Посудомоечная машина Bosch SMS25AI01R
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Код товара: 109651
Производитель: Bosch
В наличии
В наличии
41 990₽
43 990₽
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Характеристики
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- Тип
- полноразмерная
- Установка
- отдельно стоящая
- Цвет
- серебристый
- Вместимость
- 12 комплектов
- Класс энергопотребления
- A
- Класс мойки
- A
- Класс сушки
- A
- Тип управления
- электронное
- Инверторный двигатель
- да
- Расход воды, л
- 10.5
- Уровень шума при работе, дБ
- 50
- Сушка посуды
- конденсационная
- Звуковой сигнал
- нет
- Особенности конструкции
- сенсор чистоты воды, дисплей, использование средств 3 в 1, регулируемая по высоте корзина для посуды
- Программы
- быстрая, экономичная, стандартная, режим половинной загрузки, предварительное ополаскивание/замачивание, интенсивная
- Безопасность
- защита от протечек
- Ширина, см
- 60
- Высота, см
- 84.5
- Глубина, см
- 60
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Вопросы и ответы
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А
Андрей Иванов
23 октября 2021
Есть ли Аквастоп на данной посудомойке?
1
0 0
А
Амалия
23.10.2021 14:35:04
дравствуйте! Нет. Для более подробной консультации и подбора вы можете связаться с нами бесплатному номеру 88005110505
Ответить
0 0
А
Андрей Иванов
23 октября 2021
Есть ли Аквастоп на данной посудомойке?
1
0
0