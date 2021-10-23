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Посудомоечные машины
Посудомоечная машина Bosch SMS25AI01R

Посудомоечная машина Bosch SMS25AI01R

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Посудомоечная машина Bosch SMS25AI01R
Посудомоечная машина Bosch SMS25AI01R
Посудомоечная машина Bosch SMS25AI01R
Посудомоечная машина Bosch SMS25AI01R
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 109651
Производитель: Bosch
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В наличии
В наличии
41 990₽
43 990₽
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Характеристики
Тип
полноразмерная
Установка
отдельно стоящая
Цвет
серебристый
Вместимость
12 комплектов
Класс энергопотребления
A
Класс мойки
A
Класс сушки
A
Тип управления
электронное
Инверторный двигатель
да
Расход воды, л
10.5
Уровень шума при работе, дБ
50
Сушка посуды
конденсационная
Звуковой сигнал
нет
Особенности конструкции
сенсор чистоты воды, дисплей, использование средств 3 в 1, регулируемая по высоте корзина для посуды
Программы
быстрая, экономичная, стандартная, режим половинной загрузки, предварительное ополаскивание/замачивание, интенсивная
Безопасность
защита от протечек
Ширина, см
60
Высота, см
84.5
Глубина, см
60
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Вопросы и ответы
А
Андрей Иванов
23 октября 2021
Есть ли Аквастоп на данной посудомойке?
1 Ответить
0 0
А
Амалия
23.10.2021 14:35:04
дравствуйте! Нет. Для более подробной консультации и подбора вы можете связаться с нами бесплатному номеру 88005110505
Ответить
0 0
А
Андрей Иванов
23 октября 2021
Есть ли Аквастоп на данной посудомойке?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
В наличии
В наличии
41 990₽
43 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

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