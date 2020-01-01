Filtero FTR 04 универс. комбин. фильтр для вытяжки
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Код товара: 79731
Производитель: Filtero
В наличии
В наличии
390₽
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Характеристики
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- Тип
- Фильтр
- Описание
- Универсальный комбинированный фильтр FTR 04 для кухонных вытяжек.¶Угольный фильтр эффективно впитывает запахи и улавливает чад.¶Жиропоглощающий фильтр поглощает грязь и частицы жира, он предназначен для снижения содержания продуктов неполного сгорания газа в воздухе и предотвращения загрязнения пото
- Комплектация
- 1 фильтр из распушенного синтетического микро волокна с угольной крошкой, 1 фильтр из микро волокна с индикатором замены
- Размеры
- 570*470 мм
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