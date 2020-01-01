Filtero FTR 02 фильтр для кухонной вытяжки, размер 560 х 470 мм
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Код товара: 79729
Производитель: Filtero
В наличии
В наличии
290₽
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Характеристики
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- Тип
- Фильтр
- Описание
- Универсальный угольный фильтр Filtero FTR 02 для кухонных вытяжек.¶Он эффективно впитывает запахи и улавливает чад. Этот фильтр применяется при работе в режиме рециркуляции воздуха в помещении
- Комплектация
- 1 фильтр из распушенного синтетического микро волокна с угольной крошкой
- Размеры
- 570*470 мм
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