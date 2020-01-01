Кронштейн для СВЧ TRONE С-7 Белый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 8221
Производитель: Trone
мало
мало
690₽
24
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Назначение
- для монтажа свч на стену
- Описание
- кронштейн для СВЧ, настенное крепление, обладает возможностью увеличения вылета от стены от 291 до 421 мм
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
КРОНШТЕЙН ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОК TRONE С-7 Черный
590₽
Кронштейн для СВЧ Holder MWS-2003 черный
790₽
25
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн для СВЧ TRONE С-7 серый
690₽
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн для СВЧ Holder MWS-2003 белый макс.40кг настенный фиксированный
790₽
9
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Кронштейн для СВЧ Holder MWS-2003 металлик макс.40кг настенный фиксированный
790₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.