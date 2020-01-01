КРОНШТЕЙН ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОК TRONE С-7 Черный
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Код товара: 56060
Производитель: Trone
31 декабря
31 декабря
590₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Тип
- кронштейн
- Предназначено для
- микроволновых печей
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