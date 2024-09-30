Кронштейн для СВЧ Holder MWS-2003 черный
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Код товара: 121729
Производитель: Holder
890₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
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Характеристики
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- Тип
- кронштейн
- Предназначено для
- микроволновых печей
- Материал
- металл
- Комплектация
- кронштейн, картонная упаковка
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