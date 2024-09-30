Таблетки для посудомоечной машины 20шт Ушастый Нянь
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Код товара: 109663
Производитель: Ушастый Нянь
Гарантия: Нет
450₽
50
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В магазинах:
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Характеристики
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- Количество, шт
- 20
Отзывы 1
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М
М
Маби
9 августа 2023
Достоинства
ЭКО таблетки для посудомоечной машины не оставляют запаха на посуде
Недостатки
Остаётся пена на дне посудомоечной машины
Комментарии
Хорошие таблетки рекомендую и вроде безопасные для здоровья
М
Маби
9 августа 2023
Достоинства
ЭКО таблетки для посудомоечной машины не оставляют запаха на посуде
Недостатки
Остаётся пена на дне посудомоечной машины
Комментарии
Хорошие таблетки рекомендую и вроде безопасные для здоровья
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