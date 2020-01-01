1605 Topperr Нож д/ мясорубок KENWOOD
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Код товара: 11817
Производитель: Topperr
мало
мало
520₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Тип
- нож для шнека
- Предназначено для
- мясорубок
- Материал
- металл
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