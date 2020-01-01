1603 Topperr Нож д/ мясорубок PANASONIС, ELENBERG, VERLONI, SCARLETT, DAEWOO
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Код товара: 11815
Производитель: Topperr
В наличии
В наличии
390₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Наличными при получении
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Характеристики
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- Тип
- нож для шнека
- Предназначено для
- мясорубок
- Материал
- металл
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