Filtero Мешок для стирки 60х60см, арт. 907
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Код товара: 79833
Производитель: Filtero
В наличии
В наличии
150₽
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Характеристики
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- Тип
- Мешок-сетка для деликатной стирки
- Подробно
- Мешок-сетка для деликатной стирки белья в автоматических стиральных машинах
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