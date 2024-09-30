Соед. Элемнент для сушильных машин WTB/WTY и полноразмерной стир. Машиной BOSCH WTZ20410
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Код товара: 137151
Производитель: Bosch
6 990₽
83
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Характеристики
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- Подробно
- соответствует аксессуару WTZ20410 / WZ11410. Для соединения полноразмерной стиральной машины и сушильного аппарата Bosch серии WTB.., WTG.., WTH.., WTW.., WTY..: WTB66211OE, WTB86211OE, WTB86200OE, WTG86400OE, WTH83000OE, WTH83200OE, WTW85460OE, WTW85560OE, WTY87780OE Для соединения полноразмерной стиральной машины и сушильного аппарата Siemens серии WT..B.., WT..G.., WT..H.., WT..W.., WT..Y..
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