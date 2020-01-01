Filtero Ср-во от накипи СМ и ПММ, Double Pack, Арт.611
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Код товара: 104773
Производитель: Filtero
мало
мало
190₽
Доставка по
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Характеристики
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- Тип
- средство от накипи
- Подробно
- Специальное средство для чистки и ухода за посудомоечной и стиральной машиной. Идеально удаляет устойчивые отложения накипи на греющих элементах машины. Средство Filtero гарантирует оптимальную работу бытовой техники и уменьшает потребление электроэнергии. Рекомендуется для интенсивной очистки.
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