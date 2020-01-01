Панель Redmond Серия 7 RAMB-118 Орешки для мультипекаря черный
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Код товара: 70040
В наличии
В наличии
1 390₽
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Характеристики
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- Тип
- Панель для мультипекаря
- Предназначено для
- мультиварок
- Материал
- металл
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