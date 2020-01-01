3622 Topperr Влажные салфетки для изделий из нержавеющей стали, 30 шт.
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Код товара: 11846
Производитель: Topperr
31 декабря
31 декабря
70₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Тип
- салфетка
- Предназначено для
- посуды из нержавеющей стали
- Материал
- спанлейс
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