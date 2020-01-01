Пылесос Dyson V8 Animal + серый
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Код товара: 96700
Производитель: Dyson
-24%
31 декабря
31 декабря
34 990₽
45 990₽
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Характеристики
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- Отсоединяемый ручной пылесос
- да
- Тип уборки
- сухая
- Тип пылесборника
- контейнер
- Цвет
- серый
- Объем пылесборника, л
- 0.54
- Особенности конструкции
- место для хранения насадок, вертикальная парковка, управление мощностью на рукоятке
- Дополнительные функции
- возможность использования в автомобиле, возможность подключения электрощетки
- Тип питания
- от аккумулятора
- Время работы от аккумулятора, мин
- 40
- Потребляемая мощность, Вт
- 425
- Мощность всасывания, Вт
- 115
- Тип аккумулятора в комплекте
- Li-Ion
- Комплектация
- электрощетка, фильтр тонкой очистки
- Вес, кг
- 2.63
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