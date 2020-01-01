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Вертикальные пылесосы
Пылесос Dyson Motorhead V8 серебристый

Пылесос Dyson Motorhead V8 серебристый

0 отзывов
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Пылесос Dyson Motorhead V8 серебристый
Пылесос Dyson Motorhead V8 серебристый
Пылесос Dyson Motorhead V8 серебристый
Пылесос Dyson Motorhead V8 серебристый
Пылесос Dyson Motorhead V8 серебристый
Пылесос Dyson Motorhead V8 серебристый
Пылесос Dyson Motorhead V8 серебристый
Пылесос Dyson Motorhead V8 серебристый
Пылесос Dyson Motorhead V8 серебристый
Пылесос Dyson Motorhead V8 серебристый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 89778
Производитель: Dyson
-21%
мало
мало
32 990₽
41 990₽
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Характеристики
Тип уборки
сухая
Отсоединяемый ручной пылесос
да
Цвет
серебристый
Тип пылесборника
контейнер
Объем пылесборника, л
0.54
Особенности конструкции
вертикальная парковка
Дополнительные функции
возможность использования в автомобиле
Тип питания
от аккумулятора
Время работы от аккумулятора, мин
40
Потребляемая мощность, Вт
425
Мощность всасывания, Вт
115
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Комплектация
электрощетка, фильтр тонкой очистки
Вес, кг
2.63
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В сравнение
В избранное
-21%
мало
мало
32 990₽
41 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа