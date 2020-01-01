Пылесос Dyson Motorhead V8 серебристый
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Код товара: 89778
Производитель: Dyson
-21%
мало
мало
32 990₽
41 990₽
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Характеристики
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- Тип уборки
- сухая
- Отсоединяемый ручной пылесос
- да
- Цвет
- серебристый
- Тип пылесборника
- контейнер
- Объем пылесборника, л
- 0.54
- Особенности конструкции
- вертикальная парковка
- Дополнительные функции
- возможность использования в автомобиле
- Тип питания
- от аккумулятора
- Время работы от аккумулятора, мин
- 40
- Потребляемая мощность, Вт
- 425
- Мощность всасывания, Вт
- 115
- Тип аккумулятора в комплекте
- Li-Ion
- Комплектация
- электрощетка, фильтр тонкой очистки
- Вес, кг
- 2.63
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