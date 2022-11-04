Пылесос LG A9N-PRIME белый

Кола Тыква Молоко
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Быстрая доставка продуктов в Махачкале и Каспийске
Сыр Арбуз Виноград
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
AcerMSIAsusXiaomiApple
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
PhilipsXiaomiSamsungSonyLGAleus
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
SonyAppleNintendoXbox
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Водонагреватели
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxPhilipsDyson
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Philips
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Квадрокоптеры
Устройства виртуальной реальности
Подарочные сертификаты
Книги
Конструкторы
3D принтеры
SonyAppleXiaomi
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Кресла
Уход за одеждой и бельем
Посуда
Умный дом
Освещение
Инструменты
Товары для отдыха
Мусорные ведра
Сумки
Фурнитура для мебели
Спорт и одежда
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
Apple
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Пылесос LG A9N-PRIME белый

Наведите на фотографию для увеличения
Пылесос LG A9N-PRIME белый
Пылесос LG A9N-PRIME белый
Пылесос LG A9N-PRIME белый
Пылесос LG A9N-PRIME белый
Пылесос LG A9N-PRIME белый
Пылесос LG A9N-PRIME белый
Пылесос LG A9N-PRIME белый
Пылесос LG A9N-PRIME белый
Пылесос LG A9N-PRIME белый
Пылесос LG A9N-PRIME белый
Пылесос LG A9N-PRIME белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
2
вопроса
В сравнение
В избранное
Код товара: 184575
Производитель: LG
Гарантия: 12 мес. от магазина
нет отзывов
2
вопроса
21 990₽
23 990₽
Рассрочка

В рассрочку за 6 600 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 2 магазинах

бесплатно,

в 2 магазинах

Доставка

бесплатно,

от 2 до 5 дней

Нашли дешевле?
Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
215
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Samsung VS15A6031R4 серебристый/синий
17 990₽
215
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
5 400₽

в рассрочку

Пылесос Samsung VS15A6031R4 серебристый/синий
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
311
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 Plus белый
25 990₽
27 990₽
311
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
7 800₽

в рассрочку

Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 Plus белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
245
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Dreame Cordless Vacuum Cleaner R10 Pro черный
20 450₽
27 990₽
245
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
6 140₽

в рассрочку

Пылесос Dreame Cordless Vacuum Cleaner R10 Pro черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
69
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Samsung VS15A6031R4 фиолетовый
17 990₽
69
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
5 400₽

в рассрочку

Пылесос Samsung VS15A6031R4 фиолетовый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
235
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Dreame Trouver K10 Pro белый
19 590₽
27 990₽
235
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
5 880₽

в рассрочку

Пылесос Dreame Trouver K10 Pro белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
134
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU белый
18 490₽
20 490₽
134
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
5 550₽

в рассрочку

Пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
259
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G20 Max (BHR8828EU) серый
22 750₽
23 990₽
259
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
6 830₽

в рассрочку

Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G20 Max (BHR8828EU) серый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
239
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Midea VSS P7 Pro черный
19 990₽
239
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
6 000₽

в рассрочку

Пылесос Midea VSS P7 Pro черный
215
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Samsung VS15A6031R4 серебристый/синий
Пылесос Samsung VS15A6031R4 серебристый/синий
17 990₽
311
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
8%
Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 Plus белый
Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10 Plus белый
25 990₽
27 990₽
245
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
27%
Пылесос Dreame Cordless Vacuum Cleaner R10 Pro черный
Пылесос Dreame Cordless Vacuum Cleaner R10 Pro черный
20 450₽
27 990₽
69
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Samsung VS15A6031R4 фиолетовый
Пылесос Samsung VS15A6031R4 фиолетовый
17 990₽
235
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
31%
Пылесос Dreame Trouver K10 Pro белый
Пылесос Dreame Trouver K10 Pro белый
19 590₽
27 990₽
134
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
10%
Пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU белый
Пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU белый
18 490₽
20 490₽
О товаре

Вертикальный пылесос LG A9N-Prime является оптимальным решением для проведения сухой уборки помещения.

  • Модель имеет мощный инверторный двигатель, за счет чего обеспечивается высокая производительность.
  • Устройство оснащено телескопическим шлангом, длину которого можно регулировать в зависимости от потребностей пользователя.
  • В комплекте поставляется несколько насадок, предназначенных для уборки в труднодоступных местах и очистки различных поверхностей.
  • Вертикальный пылесос LG A9N-Prime оснащен вместительным контейнером, предназначенным для сбора мелкого сора и пыли.
  • Также модель имеет рукоятку скобовидной формы, за счет чего обеспечивается удобный хват, а также снижается нагрузка на ладонь. Это способствует созданию комфортных условий для пользователя в течение уборки и позволяет работать долгое время без перерыва на отдых.
  • Изделие способно функционировать автономно на протяжении продолжительного срока благодаря емкому аккумулятору.
  • Вертикальный пылесос LG A9N-Prime оснащен удобными кнопочными переключателями, с помощью которых осуществляется управление моделью.
  • Для изготовления комплектующих устройства применяются высококачественные материалы, характеризующиеся значительной прочностью и устойчивостью к негативному воздействию различных внешних факторов. Благодаря этому модель защищена от механических повреждений и имеет длительный срок службы.
Характеристики
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Объем пылесборника, л
0.44
Потребляемая мощность, Вт
450
Мощность всасывания, Вт
160
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Вопросы и ответы
У
Ума
4 ноября 2022
Добрый вечер. В комплектацию входит только один аккумулятор?
1 Ответить
1 0
Г
Гость 69
05.11.2022 13:51:51
Ума, Добрый день! Да, также в комплекте идут насадки: щелевая насадка, турбощетка, насадка 2 в 1
Ответить
0 0
Г
Гость 94
6 октября 2022
Здравствуйте. У этого пылесоса нет в комплекте стойки вертикальной ?
1 Ответить
0 0
Г
Гость 69
08.10.2022 17:50:55
Гость 94, Здравствуйте! У данной модели в комплекте не имеется. Только навесное зарядное устройство
Ответить
0 0
У
Ума
4 ноября 2022
Добрый вечер. В комплектацию входит только один аккумулятор?
1 Ответить
1
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
21 990₽
23 990₽
Рассрочка

В рассрочку за 6 600 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 2 магазинах

бесплатно,

в 2 магазинах

Доставка

бесплатно,

от 2 до 5 дней

Нашли дешевле?