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Пылесос LG A9N-PRIME белый
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Код товара: 184575
Производитель: LG
Гарантия: 12 мес. от магазина
21 990₽
23 990₽
Самовывоз
бесплатно,в 2 магазинах
бесплатно,в 2 магазинах
Доставка
бесплатно,
от 2 до 5 дней
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О товаре
Вертикальный пылесос LG A9N-Prime является оптимальным решением для проведения сухой уборки помещения.
- Модель имеет мощный инверторный двигатель, за счет чего обеспечивается высокая производительность.
- Устройство оснащено телескопическим шлангом, длину которого можно регулировать в зависимости от потребностей пользователя.
- В комплекте поставляется несколько насадок, предназначенных для уборки в труднодоступных местах и очистки различных поверхностей.
- Вертикальный пылесос LG A9N-Prime оснащен вместительным контейнером, предназначенным для сбора мелкого сора и пыли.
- Также модель имеет рукоятку скобовидной формы, за счет чего обеспечивается удобный хват, а также снижается нагрузка на ладонь. Это способствует созданию комфортных условий для пользователя в течение уборки и позволяет работать долгое время без перерыва на отдых.
- Изделие способно функционировать автономно на протяжении продолжительного срока благодаря емкому аккумулятору.
- Вертикальный пылесос LG A9N-Prime оснащен удобными кнопочными переключателями, с помощью которых осуществляется управление моделью.
- Для изготовления комплектующих устройства применяются высококачественные материалы, характеризующиеся значительной прочностью и устойчивостью к негативному воздействию различных внешних факторов. Благодаря этому модель защищена от механических повреждений и имеет длительный срок службы.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип уборки
- сухая
- Тип пылесборника
- контейнер
- Объем пылесборника, л
- 0.44
- Потребляемая мощность, Вт
- 450
- Мощность всасывания, Вт
- 160
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Вопросы и ответы
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У
Ума
4 ноября 2022
Добрый вечер. В комплектацию входит только один аккумулятор?
1
1 0
Г
Гость 69
05.11.2022 13:51:51
Ума, Добрый день! Да, также в комплекте идут насадки: щелевая насадка, турбощетка, насадка 2 в 1
Ответить
0 0
Г
Гость 94
6 октября 2022
Здравствуйте. У этого пылесоса нет в комплекте стойки вертикальной ?
1
0 0
Г
Гость 69
08.10.2022 17:50:55
Гость 94, Здравствуйте! У данной модели в комплекте не имеется. Только навесное зарядное устройство
0 0
У
Ума
4 ноября 2022
Добрый вечер. В комплектацию входит только один аккумулятор?
1
1
0