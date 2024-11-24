Пылесос Deerma Stick Vacuum Cleaner DX700S черный

О товаре

Вертикальный пылесос Xiaomi Deerma DX700S Black оптимален для сухой уборки жилых помещений. В комплекте есть различные насадки, что позволяет с легкостью очищать плитку, ламинат, паркет, ковролин, а также мягкую мебель и труднодоступные места.