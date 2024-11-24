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Пылесос Deerma Stick Vacuum Cleaner DX700S черный

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Пылесос Deerma Stick Vacuum Cleaner DX700S черный
Пылесос Deerma Stick Vacuum Cleaner DX700S черный
Пылесос Deerma Stick Vacuum Cleaner DX700S черный
Пылесос Deerma Stick Vacuum Cleaner DX700S черный
Пылесос Deerma Stick Vacuum Cleaner DX700S черный
Пылесос Deerma Stick Vacuum Cleaner DX700S черный
Пылесос Deerma Stick Vacuum Cleaner DX700S черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
2 отзыва
1
вопрос
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Код товара: 158264
Производитель: Deerma
Гарантия: 12 мес.
5
2 отзыва
1
вопрос
3 490₽
3 790₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Рассрочка

1 050 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

О товаре

Вертикальный пылесос Xiaomi Deerma DX700S Black оптимален для сухой уборки жилых помещений. В комплекте есть различные насадки, что позволяет с легкостью очищать плитку, ламинат, паркет, ковролин, а также мягкую мебель и труднодоступные места.

  • Вертикальный пылесос Xiaomi Deerma DX700S Black оснащен прозрачным контейнером для сбора пыли, что способствует удобному визуальному контролю за уровнем наполнения.
  • Благодаря трехступенчатой фильтрации эффективно удерживаются мельчайшие частицы пыли, пыльцы растений и шерсти животных.
  • Рукоятка эргономичной формы не выскальзывает из ладони, что способствует комфортной эксплуатации.
  • Модель стабильно функционирует от стандартной электрической сети. За счет вертикальной парковки устройство удобно при хранении.
  • Вертикальный пылесос Xiaomi Deerma DX700S Black произведен из материалов высокого качества.
  • Трубка и корпус устойчивы к деформации, появлению царапин и трещин.
  • Устройство характеризуется долговечностью эксплуатации. Благодаря вентиляционным отверстиям на корпусе двигатель защищен от перегрева даже при длительной работе.
  • Съемные фильтры необходимо регулярно очищать, что предотвращает снижение мощности всасывания.
Характеристики
Отсоединяемый ручной пылесос
да
Тип уборки
сухая
Цвет
черный
Тип пылесборника
контейнер
Объем пылесборника, л
0.8
Особенности конструкции
вертикальная парковка, управление мощностью на рукоятке
Дополнительные функции
возможность использования в автомобиле
Посмотреть все характеристики
Отзывы 2
5
2 отзыва
Общий рейтинг
2 отзыва
5
5 звезд
2
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Оставьте отзыв о товаре

Поделитесь своими впечатлениями о товаре

Р
Р
Расул
24 ноября 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0 0
А
А
Аминат
5 ноября 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Легкий, удобный
Комментарии
Достаточно мощный для своей цены
Ответить
0 0
Р
Расул
24 ноября 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы
Вопросы и ответы
А
Абакарова
8 мая 2024
Здравствуйте! Ещё будут такие?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
09.05.2024 18:53:30
Здравствуйте! На данный момент нет информации о поставках товара, к сожалению
Ответить
0 0
А
Абакарова
8 мая 2024
Здравствуйте! Ещё будут такие?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
3 490₽
3 790₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

1 050 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа