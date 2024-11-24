Пылесос Deerma Stick Vacuum Cleaner DX700S черный
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1 050 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Вертикальный пылесос Xiaomi Deerma DX700S Black оптимален для сухой уборки жилых помещений. В комплекте есть различные насадки, что позволяет с легкостью очищать плитку, ламинат, паркет, ковролин, а также мягкую мебель и труднодоступные места.
- Вертикальный пылесос Xiaomi Deerma DX700S Black оснащен прозрачным контейнером для сбора пыли, что способствует удобному визуальному контролю за уровнем наполнения.
- Благодаря трехступенчатой фильтрации эффективно удерживаются мельчайшие частицы пыли, пыльцы растений и шерсти животных.
- Рукоятка эргономичной формы не выскальзывает из ладони, что способствует комфортной эксплуатации.
- Модель стабильно функционирует от стандартной электрической сети. За счет вертикальной парковки устройство удобно при хранении.
- Вертикальный пылесос Xiaomi Deerma DX700S Black произведен из материалов высокого качества.
- Трубка и корпус устойчивы к деформации, появлению царапин и трещин.
- Устройство характеризуется долговечностью эксплуатации. Благодаря вентиляционным отверстиям на корпусе двигатель защищен от перегрева даже при длительной работе.
- Съемные фильтры необходимо регулярно очищать, что предотвращает снижение мощности всасывания.
- Отсоединяемый ручной пылесос
- да
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- черный
- Тип пылесборника
- контейнер
- Объем пылесборника, л
- 0.8
- Особенности конструкции
- вертикальная парковка, управление мощностью на рукоятке
- Дополнительные функции
- возможность использования в автомобиле