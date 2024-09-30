Пылесос Samsung VS15A6031R4 серебристый/синий
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Код товара: 147955
Производитель: Samsung
Гарантия: 12 мес. от магазина
16 990₽
203
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Отсоединяемый ручной пылесос
- да
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- серебристый, синий
- Тип пылесборника
- контейнер
- Объем пылесборника, л
- 0.8
- Особенности конструкции
- вертикальная парковка, место для хранения насадок
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 10
27 декабря 2022
Здравствуйте, турбощетка отдельно продаётся?
1
0 0
0
05.ru
28.12.2022 10:43:37
Добрый день! На данный момент нет в наличии
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0 0
У
Ума
9 января 2023
щурбощетка бывает отдельно на продаже ?
1
0 0
0
05.ru
10.01.2023 11:44:17
Добрый день! Отдельно нет в наличии
0 0
Г
Гость 10
27 декабря 2022
Здравствуйте, турбощетка отдельно продаётся?
1
0
0