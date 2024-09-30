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Пылесос Samsung VS15A6031R4 серебристый/синий

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Пылесос Samsung VS15A6031R4 серебристый/синий
Пылесос Samsung VS15A6031R4 серебристый/синий
Пылесос Samsung VS15A6031R4 серебристый/синий
Пылесос Samsung VS15A6031R4 серебристый/синий
Пылесос Samsung VS15A6031R4 серебристый/синий
Пылесос Samsung VS15A6031R4 серебристый/синий
Пылесос Samsung VS15A6031R4 серебристый/синий
Пылесос Samsung VS15A6031R4 серебристый/синий
Пылесос Samsung VS15A6031R4 серебристый/синий
Пылесос Samsung VS15A6031R4 серебристый/синий
Пылесос Samsung VS15A6031R4 серебристый/синий
Пылесос Samsung VS15A6031R4 серебристый/синий
Пылесос Samsung VS15A6031R4 серебристый/синий
Пылесос Samsung VS15A6031R4 серебристый/синий
Пылесос Samsung VS15A6031R4 серебристый/синий
Пылесос Samsung VS15A6031R4 серебристый/синий
Пылесос Samsung VS15A6031R4 серебристый/синий
Пылесос Samsung VS15A6031R4 серебристый/синий
Пылесос Samsung VS15A6031R4 серебристый/синий
Пылесос Samsung VS15A6031R4 серебристый/синий
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
2
вопроса
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Код товара: 147955
Производитель: Samsung
Гарантия: 12 мес. от магазина
нет отзывов
2
вопроса

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

16 990₽
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В магазинах:
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Пылесос Shark IZ201EU
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Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9 Plus белый
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215
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Пылесос Dreame Vacuum Cleaner R10 белый
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Пылесос Dreame Vacuum Cleaner R10 белый
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Пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU белый
17 990₽
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Пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU белый
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Пылесос Dreame Cordless Stick Vacuum R10 бежевый
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Пылесос Dreame Cordless Stick Vacuum R10 бежевый
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Пылесос Shark IZ201EU
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Пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU белый
Пылесос Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU белый
17 990₽
215
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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11%
Пылесос Dreame Cordless Stick Vacuum R10 бежевый
Пылесос Dreame Cordless Stick Vacuum R10 бежевый
17 990₽
19 990₽
Характеристики
Отсоединяемый ручной пылесос
да
Тип уборки
сухая
Цвет
серебристый, синий
Тип пылесборника
контейнер
Объем пылесборника, л
0.8
Особенности конструкции
вертикальная парковка, место для хранения насадок
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Вопросы и ответы
Г
Гость 10
27 декабря 2022
Здравствуйте, турбощетка отдельно продаётся?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
28.12.2022 10:43:37
Добрый день! На данный момент нет в наличии
Ответить
0 0
У
Ума
9 января 2023
щурбощетка бывает отдельно на продаже ?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
10.01.2023 11:44:17
Добрый день! Отдельно нет в наличии
Ответить
0 0
Г
Гость 10
27 декабря 2022
Здравствуйте, турбощетка отдельно продаётся?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
16 990₽
203
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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