Пылесос Samsung VCC8876H35 черный
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Особенности пылесоса Samsung VCC8876H35:
- Двухкамерный дизайн
Если предмоторный фильтр забит пылью, воздушный поток через пылесос уменьшится, а вместе с ним уменьшится и всасывающая сила. Система движения воздушного потока в двухкамерном пылесосе с технологией Super Twin Chamber такова, что она позволет сохранять максимальную силу всасывания в течение длительного времени. Технология Super Twin Chamber позволяет продлить силу всасывания по сравнению с другими пылесосами Samsung.
- Бесшумная щетка Silencio Force
Щетка Samsung Silencio Force Brush обеспечивает максимальную силу всасывания благодаря оптимизации движения потока воздуха, проходящего через сопла. В результате на полу не остается пыли. Кроме того, мягкий бампер на корпусе пылесоса защищает мебель от царапин и повреждений, возникающих обычно при перемещении пылесоса по комнате. В отличие от обычных щеток с меховыми вставками, щетка Silencio Force Brush оснащена планками, покрытыми специальным материалом, к которым не пристает пыль.
- Легко опустошаемый пылесборник
Пылесборник пылесоса с технологией Super Twin Chamber легко и просто очищается. Все, что нужно сделать для опустошения пылесборника, это просто повернуть его и высыпать пыль в мешок для мусора.
- Микрофильтр HEPA 13
Пылесос оснащен фильтром HEPA 13, благодаря которому воздух на выходе пылесоса остается чистым, обеспечивая надежную защиту от аллергенов.
- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- черный
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура
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