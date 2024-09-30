Пылесос Samsung VC20M2560JP
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
8 990₽
9 990₽
46
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
Пылесос Samsung VCC5251V3R красный
7 990₽
Пылесос Samsung SC8836
9 990₽
89
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Samsung VC20M251AWB синий
7 490₽
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
26%
Пылесос Samsung VC20M257AWR красный
8 990₽
11 990₽
92
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Samsung VC18M21A0SB синий
8 290₽
107
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Philips FC 9351
8 990₽
О товаре
Пылесос Samsung VC20M2560JP отличается легким весом и высокой мощностью всасывания 460 Вт, что позволяет проводить качественную уборку ковровых покрытий и твердых поверхностей.
- Устройство работает от сети с напряжением 220 В, а о готовности к эксплуатации сообщает индикатор включения.
- С помощью фильтра тонкой очистки из воздуха удаляются даже мельчайшие частицы и аллергены.
- Модель легко маневрирует в помещении за счет прорезиненных колес, которые не оставляют следов на напольном покрытии.
- Пылесос Samsung SC20M2560JP имеет радиус действия 10 м, что позволяет беспрепятственно провести уборку большой площади.
- Уровень шума 83 дБ комфортен для восприятия.
- Управлять устройством легко с помощью кнопок для регулировки.
- В комплекте предусмотрено четыре насадки для работы в труднодоступных местах, например, под диванами или между плинтусами.
- Весь крупный мусор собирается в отдельный контейнер на ручке, а прозрачная конструкция обеспечит своевременную очистку.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- фиолетовый
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
Г
Гость 66
11 апреля 2024
Здравствуйте в посёлок Тюбе есть доставка? И есть ли гарантия на товар?
1
0 0
0
05.ru
11.04.2024 18:37:04
Здравствуйте! да, доставка есть, 300 рублей. Гарантия 1 год
Ответить
0 0
Г
Гость 66
11 апреля 2024
Здравствуйте в посёлок Тюбе есть доставка? И есть ли гарантия на товар?
1
0
0