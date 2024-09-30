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Пылесос Samsung VC20M2560JP

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Пылесос Samsung VC20M2560JP
Пылесос Samsung VC20M2560JP
Фото товара
Фото товара
1 отзыв
1
вопрос
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Код товара: 88670
Производитель: Samsung
1 отзыв
1
вопрос

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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Пылесос Philips FC 9351
8 990₽
О товаре

Пылесос Samsung VC20M2560JP отличается легким весом и высокой мощностью всасывания 460 Вт, что позволяет проводить качественную уборку ковровых покрытий и твердых поверхностей.

  • Устройство работает от сети с напряжением 220 В, а о готовности к эксплуатации сообщает индикатор включения.
  • С помощью фильтра тонкой очистки из воздуха удаляются даже мельчайшие частицы и аллергены.
  • Модель легко маневрирует в помещении за счет прорезиненных колес, которые не оставляют следов на напольном покрытии.
  • Пылесос Samsung SC20M2560JP имеет радиус действия 10 м, что позволяет беспрепятственно провести уборку большой площади.
  • Уровень шума 83 дБ комфортен для восприятия.
  • Управлять устройством легко с помощью кнопок для регулировки.
  • В комплекте предусмотрено четыре насадки для работы в труднодоступных местах, например, под диванами или между плинтусами.
  • Весь крупный мусор собирается в отдельный контейнер на ручке, а прозрачная конструкция обеспечит своевременную очистку.
Характеристики
Тип
традиционный пылесос
Тип уборки
сухая
Цвет
фиолетовый
Дополнительные функции
автоматическое сматывание шнура
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Вопросы и ответы
Г
Гость 66
11 апреля 2024
Здравствуйте в посёлок Тюбе есть доставка? И есть ли гарантия на товар?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
11.04.2024 18:37:04
Здравствуйте! да, доставка есть, 300 рублей. Гарантия 1 год
Ответить
0 0
Г
Гость 66
11 апреля 2024
Здравствуйте в посёлок Тюбе есть доставка? И есть ли гарантия на товар?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
8 990₽
9 990₽
46
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа