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Пылесос Philips FC9733 синий

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Пылесос Philips FC9733 синий
Пылесос Philips FC9733 синий
Пылесос Philips FC9733 синий
Пылесос Philips FC9733 синий
Пылесос Philips FC9733 синий
Пылесос Philips FC9733 синий
Пылесос Philips FC9733 синий
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
1 отзыв
1
вопрос
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Код товара: 88245
Производитель: Philips
1 отзыв
1
вопрос

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

19 950₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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111
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Пылесос Philips FC9732 черный
16 990₽
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Пылесос Philips FC9732 черный
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273
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Пылесос Thomas Perfect Air Allergy Pure белый/синий
22 990₽
273
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1 = 1₽
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Пылесос Thomas Perfect Air Allergy Pure белый/синий
111
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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Пылесос Philips FC9732 черный
Пылесос Philips FC9732 черный
16 990₽
273
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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Войдите, чтобы получить бонусную карту
Пылесос Thomas Perfect Air Allergy Pure белый/синий
Пылесос Thomas Perfect Air Allergy Pure белый/синий
22 990₽
О товаре

Пылесос Philips FC9733 PowerPro Expert - безмешковая модель с высокой производительностью.

Особенности:

- Двигатель мощностью 2100 Вт обеспечивает силу всасывания до 470 Вт, что позволяет собирать частицы мусора разного размера.

- Радиус действия устройства составляет 10 м. Благодаря этому можно выполнять уборку большого помещения без смены розетки для подключения.

- Модель оснащена пластиковым контейнером для сбора пыли, объем которого составляет 2,1 л.

- Прозрачные стенки позволяют контролировать степень заполнения резервуара.

- Двигатель устройства защищен от попадания частиц мусора моторным фильтром. Элемент является съемным и после очищения может использоваться повторно неограниченное количество раз.

- Пылесос оснащен НЕРА-фильтром тонкой очистки. Элемент обеспечивает удаление из выходящего воздуха частиц мелкой пыли и аллергенов.

- Мощность всасывания можно регулировать посредством цифрового управления, элементы которого установлены на поверхности ручки.

- Насадка TriActive+ совместима с напольными покрытиями разных типов.

- Насадка Diamond Flex может вращаться на 180°, что повышает удобство уборки вокруг мебели.

Характеристики
Тип
традиционный пылесос
Тип уборки
сухая
Цвет
синий
Дополнительные функции
автоматическое сматывание шнура
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Вопросы и ответы
Г
Гость 47
30 августа 2022
Есть в наличии
2 Ответить
0 0
0
05.ru
03.09.2022 14:30:50
Добрый день! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
Ответить
0 0
Г
Гость 69
31.10.2022 16:02:32
Гость 47, Добрый день! Данного товара нет в наличии
Ответить
0 0
Г
Гость 47
30 августа 2022
Есть в наличии
2 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
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В избранное
19 950₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа