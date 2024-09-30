Пылесос Philips FC9733 синий
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Пылесос Philips FC9733 PowerPro Expert - безмешковая модель с высокой производительностью.
Особенности:
- Двигатель мощностью 2100 Вт обеспечивает силу всасывания до 470 Вт, что позволяет собирать частицы мусора разного размера.
- Радиус действия устройства составляет 10 м. Благодаря этому можно выполнять уборку большого помещения без смены розетки для подключения.
- Модель оснащена пластиковым контейнером для сбора пыли, объем которого составляет 2,1 л.
- Прозрачные стенки позволяют контролировать степень заполнения резервуара.
- Двигатель устройства защищен от попадания частиц мусора моторным фильтром. Элемент является съемным и после очищения может использоваться повторно неограниченное количество раз.
- Пылесос оснащен НЕРА-фильтром тонкой очистки. Элемент обеспечивает удаление из выходящего воздуха частиц мелкой пыли и аллергенов.
- Мощность всасывания можно регулировать посредством цифрового управления, элементы которого установлены на поверхности ручки.
- Насадка TriActive+ совместима с напольными покрытиями разных типов.
- Насадка Diamond Flex может вращаться на 180°, что повышает удобство уборки вокруг мебели.
- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- синий
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура
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