Пылесос Philips FC9733 синий

О товаре

Пылесос Philips FC9733 PowerPro Expert - безмешковая модель с высокой производительностью.

Особенности:

- Двигатель мощностью 2100 Вт обеспечивает силу всасывания до 470 Вт, что позволяет собирать частицы мусора разного размера.

- Радиус действия устройства составляет 10 м. Благодаря этому можно выполнять уборку большого помещения без смены розетки для подключения.

- Модель оснащена пластиковым контейнером для сбора пыли, объем которого составляет 2,1 л.

- Прозрачные стенки позволяют контролировать степень заполнения резервуара.

- Двигатель устройства защищен от попадания частиц мусора моторным фильтром. Элемент является съемным и после очищения может использоваться повторно неограниченное количество раз.

- Пылесос оснащен НЕРА-фильтром тонкой очистки. Элемент обеспечивает удаление из выходящего воздуха частиц мелкой пыли и аллергенов.

- Мощность всасывания можно регулировать посредством цифрового управления, элементы которого установлены на поверхности ручки.

- Насадка TriActive+ совместима с напольными покрытиями разных типов.

- Насадка Diamond Flex может вращаться на 180°, что повышает удобство уборки вокруг мебели.