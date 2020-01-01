Моющий пылесос Karcher Puzzi 10/1
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Код товара: 86823
Производитель: Karcher
мало
мало
71 990₽
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Характеристики
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- Тип уборки
- сухая и влажная
- Цвет
- серый
- Тип
- электровеник
- Тип пылесборника
- аквафильтр
- Объем пылесборника, л
- 9
- Потребляемая мощность, Вт
- 1250
- Мощность всасывания, Вт
- 40
- Длина сетевого шнура, м
- 7.5
- Вес, кг
- 10.7
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