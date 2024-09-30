Пылесос Samsung VC18M3140VN
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Особенности пылесоа Samsung VC18M3140VN:
- Турбина Anti-Tangle предотвращает наматывание волос и пыли на детали пылесоса, поэтому больше не придется удалять мусор вручную. Вся грязь оседает на дне контейнера, вам остаётся просто выбросить ее.
- В пылесборник помещается до 2 литров пыли и мусора, благодаря чему вы сможете реже опустошать его. Пылесборник имеет большую прозрачную крышку, позволяющую легко контролировать уровень заполнения.
- Ручка щетки оснащена кнопками управления. Вы можете быстро и легко включить и выключить пылесос, выбрать оптимальную мощность, не прерывая уборки.
- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- черный, синий
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура
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