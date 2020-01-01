Пылесос Philips FC9573 синий/черный

Кола

Мы доставляем продукты по Каспийску

Доставка продуктов по Каспийску

Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Портативные радиостанции
Смарт-очки
XiaomiSamsungAppleSonyPhilipsHIPER
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Неттопы
AcerApplePhilipsSamsungXiaomiHIPERLG
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры, аудио, видео
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
Аудиотехника
LGSamsungSonyXiaomiPhilips
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Тепловые пушки
Аксессуары для климатического оборудования
ElectroluxXiaomiDysonHIPERLGPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Витамины, БАД и добавки
Гигиена полости рта
Коктейли
Зеркала
Солевые лампы
Очки для зрения
Щетки для волос
PhilipsDysonXiaomi
Спорт и одежда
Спорт и одежда
Фитнес и аксессуары
Силовые тренировки
Мячи
Плавание
Бытовая химия и гигиена
Бытовая химия и гигиена
Средства для уборки
Средства для стирки
Средства личной гигиены
Уходовая косметика
Детская гигиена
Хозяйственные товары
Средства для мытья посуды
Книги и канцтовары
Книги и канцтовары
Школьные принадлежности
Офисные принадлежности
Письменные принадлежности
Ежедневники, блокноты
Подарочные сертификаты
Брелоки
Книги
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Футболки
Закладки
Открытки
Браслеты
Игры, развлечения, хобби
Игры, развлечения, хобби
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Электротранспорт
Настольные игры
Товары для детей
Оформление праздников
Квадрокоптеры
Радиоуправляемые модели
Пазлы
Аксессуары для квадрокоптеров
Картины по номерам
HIPERHasbroSonyBerlingoLori
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Инструменты
Кресла
Умный дом
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
БюрократМеттаChairman
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Автомобильные инструменты
Уцененные товары
Уцененные товары
Бытовая техника
Компьютерная техника и периферия
Телефоны и гаджеты
Красота и здоровье
ТВ, игры, аудио и видео
Аксессуары
Климатическая техника
Офисная техника и сети
Samsung
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль
05.ru
Каталог
Бытовая техника
Техника для дома
Пылесосы
Пылесос Philips FC9573 синий/черный

Пылесос Philips FC9573 синий/черный

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Пылесос Philips FC9573 синий/черный
Пылесос Philips FC9573 синий/черный
Пылесос Philips FC9573 синий/черный
Пылесос Philips FC9573 синий/черный
Пылесос Philips FC9573 синий/черный
Пылесос Philips FC9573 синий/черный
Пылесос Philips FC9573 синий/черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
В сравнение
В избранное
Код товара: 83888
Производитель: Philips
мало
мало
19 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Тип
традиционный пылесос
Тип уборки
сухая
Дополнительные функции
автоматическое сматывание шнура
Цвет
синий, черный
Тип пылесборника
контейнер
Объем пылесборника, л
1.5
Потребляемая мощность, Вт
1900
Мощность всасывания, Вт
410
Труба всасывания
составная
Фильтр тонкой очистки
есть
Особенности конструкции
место для хранения насадок, регулятор мощности на корпусе, мягкий бампер, вертикальная парковка
Уровень шума, дБ
82
Длина сетевого шнура, м
6
Вес, кг
5
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter синий
16 490₽
Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter синий
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Пылесос Philips PowerPro Exper FC9728 красный
21 990₽
Пылесос Philips PowerPro Exper FC9728 красный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Пылесос Bosch BGL252103 бежевый
16 990₽
Пылесос Bosch BGL252103 бежевый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Пылесос Bosch BGL6PET1 красный
16 990₽
Пылесос Bosch BGL6PET1 красный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Пылесос Bosch BGL6POW1 красный
19 990₽
Пылесос Bosch BGL6POW1 красный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Пылесос Bosch BGLS482200 черный
17 990₽
Пылесос Bosch BGLS482200 черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Пылесос Philips FC9735/81 черный/красный
19 990₽
Пылесос Philips FC9735/81 черный/красный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
Пылесос Miele Classic C1 Flex - SBAF5 - белый лотос
21 990₽
Пылесос Miele Classic C1 Flex - SBAF5 - белый лотос
Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter синий
Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter синий
16 490₽
Пылесос Philips PowerPro Exper FC9728 красный
Пылесос Philips PowerPro Exper FC9728 красный
21 990₽
Пылесос Bosch BGL252103 бежевый
Пылесос Bosch BGL252103 бежевый
16 990₽
Пылесос Bosch BGL6PET1 красный
Пылесос Bosch BGL6PET1 красный
16 990₽
Пылесос Bosch BGL6POW1 красный
Пылесос Bosch BGL6POW1 красный
19 990₽
Пылесос Bosch BGLS482200 черный
Пылесос Bosch BGLS482200 черный
17 990₽

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
мало
мало
19 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа