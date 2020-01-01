Пылесос Samsung VC24KVNJGRL/EV
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Код товара: 83875
Производитель: Samsung
31 декабря
31 декабря
11 990₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Наличными при получении
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Характеристики
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- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Тип пылесборника
- мешок
- Потребляемая мощность, Вт
- 2400
- Мощность всасывания, Вт
- 440
- Труба всасывания
- телескопическая
- Фильтр тонкой очистки
- есть
- Уровень шума, дБ
- 75
- Длина сетевого шнура, м
- 7
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