Пылесос Samsung VC15K4136VL/EV
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Пылесос Samsung VC15K4136VL/EV характеризуется мощностью всасывания 390 Вт, что обеспечивает высокое качество сухой уборки. За счет многоступенчатой системы фильтрации эффективно удерживаются песок, пыль, пыльца растений и шерсть домашних животных.
Благодаря турбине особой формы предотвращено образование комков мусора, что позволяет избежать снижения мощности всасывания. Пылесборник оборудован рукояткой, что способствует удобному очищению. Сквозь прозрачные стенки удобно визуально оценивать уровень заполнения контейнера.
Пылесос Samsung VC15K4136VL/EV произведен из высококачественных износостойких материалов, что обеспечивает длительный срок службы. За счет мягкого бампера предотвращено появление сколов и царапин на мебели при случайных столкновениях.
Благодаря малому весу и прорезиненным колесам модель плавно движется по полу без риска повреждения покрытия. Устройство оборудовано телескопической трубкой из прочного сплава с эргономичной рукояткой, которая не скользит в ладони. Это способствует комфортному использованию.
- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- черный, оранжевый
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура
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