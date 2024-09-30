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Пылесос Samsonite VC15K4116VR/EV черный/красный

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Пылесос Samsonite VC15K4116VR/EV черный/красный
Пылесос Samsonite VC15K4116VR/EV черный/красный
Пылесос Samsonite VC15K4116VR/EV черный/красный
Пылесос Samsonite VC15K4116VR/EV черный/красный
Пылесос Samsonite VC15K4116VR/EV черный/красный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 83850
Производитель: Samsonite
5
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

10 700₽
128
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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Пылесос Samsung VC20M257AWR красный
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О товаре

Особенности пылесоса Samsung VC15K4116VR/EV:

  • Постоянная сила всасывания без образования в щетке клубков шерсти.

Пылесос CycloneForce оснащен турбиной с решеткой, предотвращающей образование клубков шерсти и мусора, забивающих рабочий тракт. В результате всасывающая сила пылесоса остается постоянной и вам не нужно тратить время на ручное удаление шерсти и другого мусора.

  • Легкий и простой в использовании.

Пылесос Samsung VC4100 отличается малым весом, компактностью и легко перемещается в любом направлении. Вес пылесоса не превышает 4,6 кг., что на 16% меньше веса предшествующей модели пылесоса Samsung.

  • Щетинки щетки не забиваются шерстью.

Благодаря специальному устройству Anti-Tangle Tool, клубки шерсти и мусора не застревают в трубках и направляются непосредственно в пылесборник. В результате всаcывающая сила пылесоса остается постоянной и вам не нужно тратить время на ручное удаление шерсти и другого мусора.

  • Мусор из пылесборника можно удалить быстро, легко и безопасно для здоровья.

Пылесборник легко снимается и опустошается. Нажав кнопку, отсоедините пылесборник, откройте крышку и вытряхните содержимое в мусорную корзину.

  • Защита мебели от царапин.

Мягкий S-образный бампер защищает мебель и стены от случайного повреждения при столкновении пылесоса с предметами обстановки. В результате вы можете быстро и безопасно перемещать пылесос по комнате.

  • Легко очищаемый моющийся фильтр.

Поролоновый фильтр, собирающий пыль, можно легко промыть и высушить. Регулярное ополаскивание и очистка фильтра позволяют сохранить высокую мощность всасывания.

  • Дышите свежим чистым воздухом: пыль и аллергены отфильтровываются.

Всегда испытываете аллергический приступ после чистки пылесборника? Встроенная в данный пылесос фильтрация пыли и аллергенов улучшит ваше самочувствие. Фильтрующие свойства сертифицированы лабораторией SLG и Британским фондом борьбы с аллергией (British Allergy Foundation, BAF).

  • Удобный пылесос для уборки вашего дома.

Предлагается широкий выбор аксессуаров для разных видов чистки и уборки. Щетка Parquet Master Brush для твердых полов. Щетка Power Pet Brush для эффективного удаления шерсти домашних питомцев

Характеристики
Тип
традиционный пылесос
Тип уборки
сухая
Цвет
черный
Дополнительные функции
автоматическое сматывание шнура
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
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И
И
Иван
5 мая 2024
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0 0
И
Иван
5 мая 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0
0
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10 700₽
128
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1 = 1₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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