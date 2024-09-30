Пылесос Samsonite VC15K4116VR/EV черный/красный
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Особенности пылесоса Samsung VC15K4116VR/EV:
- Постоянная сила всасывания без образования в щетке клубков шерсти.
Пылесос CycloneForce оснащен турбиной с решеткой, предотвращающей образование клубков шерсти и мусора, забивающих рабочий тракт. В результате всасывающая сила пылесоса остается постоянной и вам не нужно тратить время на ручное удаление шерсти и другого мусора.
- Легкий и простой в использовании.
Пылесос Samsung VC4100 отличается малым весом, компактностью и легко перемещается в любом направлении. Вес пылесоса не превышает 4,6 кг., что на 16% меньше веса предшествующей модели пылесоса Samsung.
- Щетинки щетки не забиваются шерстью.
Благодаря специальному устройству Anti-Tangle Tool, клубки шерсти и мусора не застревают в трубках и направляются непосредственно в пылесборник. В результате всаcывающая сила пылесоса остается постоянной и вам не нужно тратить время на ручное удаление шерсти и другого мусора.
- Мусор из пылесборника можно удалить быстро, легко и безопасно для здоровья.
Пылесборник легко снимается и опустошается. Нажав кнопку, отсоедините пылесборник, откройте крышку и вытряхните содержимое в мусорную корзину.
- Защита мебели от царапин.
Мягкий S-образный бампер защищает мебель и стены от случайного повреждения при столкновении пылесоса с предметами обстановки. В результате вы можете быстро и безопасно перемещать пылесос по комнате.
- Легко очищаемый моющийся фильтр.
Поролоновый фильтр, собирающий пыль, можно легко промыть и высушить. Регулярное ополаскивание и очистка фильтра позволяют сохранить высокую мощность всасывания.
- Дышите свежим чистым воздухом: пыль и аллергены отфильтровываются.
Всегда испытываете аллергический приступ после чистки пылесборника? Встроенная в данный пылесос фильтрация пыли и аллергенов улучшит ваше самочувствие. Фильтрующие свойства сертифицированы лабораторией SLG и Британским фондом борьбы с аллергией (British Allergy Foundation, BAF).
- Удобный пылесос для уборки вашего дома.
Предлагается широкий выбор аксессуаров для разных видов чистки и уборки. Щетка Parquet Master Brush для твердых полов. Щетка Power Pet Brush для эффективного удаления шерсти домашних питомцев
- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- черный
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура
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