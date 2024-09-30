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Пылесос Philips FC9734 фиолетовый

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Пылесос Philips FC9734 фиолетовый
Пылесос Philips FC9734 фиолетовый
Пылесос Philips FC9734 фиолетовый
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Фото товара
Фото товара
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Код товара: 82290
Производитель: Philips
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

17 990₽
196
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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28%
Пылесос Philips FC9735/81 красный
Пылесос Philips FC9735/81 красный
14 490₽
19 990₽
О товаре

Особенности пылесоса Philips FC9734:

- Пылесос оснащен циклонным фильтром и позволяет проводить качественную уборку жилых или офисных помещений.

- Мощный двигатель (2100 Вт) обеспечивает эффективное удаление пыли с ламината, ковровых покрытий, мебели и предметов интерьера.

- Инновационная технология надежно удерживает микрочастицы внутри, препятствуя их обратному выходу.

- Весь мусор собирается в прозрачный пластиковый контейнер объемом 2 л, поэтому всегда можно визуально отследить уровень наполнения емкости. Пылесборник легко очищается и моется под проточной водой.

- Пылесос имеет фильтр НЕРА, который улавливает мельчайшие частицы и аллергены.

- Всасывающие отверстия расположены по всему периметру щетки TriActive+, что обеспечивает большую площадь покрытия.

- Чтобы съемные элементы всегда были под рукой, их можно хранить в специальном отделении, расположенном в корпусе модели.

- Насадка Super Turbo вращается в обоих направлениях и эффективно справляется с захватом шерсти домашних животных.

- Электронное управление находится на корпусе устройства, а на дисплее отображается информация о текущих настройках.

Характеристики
Тип
традиционный пылесос
Тип уборки
сухая
Цвет
фиолетовый
Дополнительные функции
автоматическое сматывание шнура
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17 990₽
196
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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