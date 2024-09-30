Пылесос Philips FC9734 фиолетовый
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Особенности пылесоса Philips FC9734:
- Пылесос оснащен циклонным фильтром и позволяет проводить качественную уборку жилых или офисных помещений.
- Мощный двигатель (2100 Вт) обеспечивает эффективное удаление пыли с ламината, ковровых покрытий, мебели и предметов интерьера.
- Инновационная технология надежно удерживает микрочастицы внутри, препятствуя их обратному выходу.
- Весь мусор собирается в прозрачный пластиковый контейнер объемом 2 л, поэтому всегда можно визуально отследить уровень наполнения емкости. Пылесборник легко очищается и моется под проточной водой.
- Пылесос имеет фильтр НЕРА, который улавливает мельчайшие частицы и аллергены.
- Всасывающие отверстия расположены по всему периметру щетки TriActive+, что обеспечивает большую площадь покрытия.
- Чтобы съемные элементы всегда были под рукой, их можно хранить в специальном отделении, расположенном в корпусе модели.
- Насадка Super Turbo вращается в обоих направлениях и эффективно справляется с захватом шерсти домашних животных.
- Электронное управление находится на корпусе устройства, а на дисплее отображается информация о текущих настройках.
- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- фиолетовый
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура
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