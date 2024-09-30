Пылесос Samsung VC18M3120VU синий
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Особенности пылесоса Samsung VC18M3120VU:
- Он оснащен специальной универсальной щеткой, которая легко очищает различные поверхности, включая мебель, ковры и полы. Вы можете использовать его даже для сухой уборки, без применения дополнительных средств.
- Мощность пылесоса позволяет эффективно избавиться от пыли и мельчайших частиц, которые часто остаются после обычного уборочного процесса.
- Технология контейнера позволяет собирать пыль без использования пылевого мешка, что делает его использование гораздо более удобным и экологически чистым.
- Благодаря ручке с пылесоса, вы можете легко управлять его движением и направлением, не ограничиваясь длиной проводного шнура. Это очень удобно в использовании и позволяет быстро и качественно убирать весь дом.
- Турбина Anti-Tangle предотвращает наматывание волос, шерсти и пыли на фильтр, сохраняя мощность всасывания в 2 раза дольше.
- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- синий
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура
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