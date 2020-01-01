Пылесос Philips PowerGo FC8295 фиолетовый
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Код товара: 79445
Производитель: Philips
31 декабря
31 декабря
8 950₽
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Характеристики
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- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура
- Цвет
- фиолетовый
- Тип пылесборника
- мешок
- Объем пылесборника, л
- 3
- Потребляемая мощность, Вт
- 2000
- Мощность всасывания, Вт
- 350
- Труба всасывания
- телескопическая
- Фильтр тонкой очистки
- есть
- Особенности конструкции
- место для хранения насадок, ножной переключатель вкл./выкл., регулятор мощности на корпусе, индикатор заполнения пылесборника
- Уровень шума, дБ
- 82
- Длина сетевого шнура, м
- 6
- Вес, кг
- 4.3
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