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Пылесосы
Пылесос Philips PowerPro Exper FC9728 красный

Пылесос Philips PowerPro Exper FC9728 красный

0 отзывов
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Пылесос Philips PowerPro Exper FC9728 красный
Пылесос Philips PowerPro Exper FC9728 красный
Пылесос Philips PowerPro Exper FC9728 красный
Пылесос Philips PowerPro Exper FC9728 красный
Пылесос Philips PowerPro Exper FC9728 красный
Пылесос Philips PowerPro Exper FC9728 красный
Пылесос Philips PowerPro Exper FC9728 красный
Пылесос Philips PowerPro Exper FC9728 красный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 79182
Производитель: Philips
В наличии
В наличии
21 990₽
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Характеристики
Тип
традиционный пылесос
Тип уборки
сухая
Цвет
красный
Тип пылесборника
контейнер
Объем пылесборника, л
2
Потребляемая мощность, Вт
2000
Мощность всасывания, Вт
420
Труба всасывания
телескопическая
Фильтр тонкой очистки
есть
Уровень шума, дБ
79
Длина сетевого шнура, м
7
Вес, кг
5.5
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Вопросы и ответы
С
Сарият
24 ноября 2021
Добрый день.Страна производитель?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
25.11.2021 12:57:38
Добрый день! Страна-производитель - Китай
Ответить
0 0
Р
Рузана
8 февраля 2021
Мощность всасываемости
1 Ответить
0 0
0
05.ru
27.07.2021 11:03:09
Здравствуйте! Мощность всасывания - 420Вт
Ответить
0 0
С
Сарият
24 ноября 2021
Добрый день.Страна производитель?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
В наличии
В наличии
21 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа