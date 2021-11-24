Пылесос Philips PowerPro Exper FC9728 красный
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Код товара: 79182
Производитель: Philips
В наличии
В наличии
21 990₽
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Характеристики
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- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- красный
- Тип пылесборника
- контейнер
- Объем пылесборника, л
- 2
- Потребляемая мощность, Вт
- 2000
- Мощность всасывания, Вт
- 420
- Труба всасывания
- телескопическая
- Фильтр тонкой очистки
- есть
- Уровень шума, дБ
- 79
- Длина сетевого шнура, м
- 7
- Вес, кг
- 5.5
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Вопросы и ответы
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С
Сарият
24 ноября 2021
Добрый день.Страна производитель?
1
0 0
0
05.ru
25.11.2021 12:57:38
Добрый день! Страна-производитель - Китай
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0 0
Р
Рузана
8 февраля 2021
Мощность всасываемости
1
0 0
0
05.ru
27.07.2021 11:03:09
Здравствуйте! Мощность всасывания - 420Вт
0 0
С
Сарият
24 ноября 2021
Добрый день.Страна производитель?
1
0
0