Пылесос Samsung VCC5251V3R красный
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Код товара: 773
Производитель: Samsung
30 декабря
30 декабря
6 990₽
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О товаре
сухая уборка, мешок, 1800 Вт, 5.1 кг
Характеристики
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- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура
- Цвет
- серый, красный
- Тип пылесборника
- мешок
- Объем пылесборника, л
- 2
- Потребляемая мощность, Вт
- 1800
- Мощность всасывания, Вт
- 410
- Труба всасывания
- телескопическая
- Фильтр тонкой очистки
- есть
- Особенности конструкции
- ножной переключатель вкл./выкл., регулятор мощности на корпусе, индикатор заполнения пылесборника
- Уровень шума, дБ
- 84
- Длина сетевого шнура, м
- 6
- Вес, кг
- 5.1
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Вопросы и ответы
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А
Айдемир
17 декабря 2020
Мешки многоразовые?
1
0 0
Ф
Фарида
17.12.2020 11:06:20
Добрый день в комплекте с пылесосом идет один многоразовый мешок
Ответить
0 0
А
Айдемир
17 декабря 2020
Мешки многоразовые?
1
0
0