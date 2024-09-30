Пылесос Thomas Twin XT синий
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Особенности пылесоса Thomas Twin XT:
- Механические переключатели режима расположены на корпусе.
- Модель используется для сухой или влажной уборки и удаления жидкости.
- Объем резервуара для моющего средства - 1,8 л, дл сбора воды - 2,6 л.
- Аквафильтр обеспечивает отделение пыли от воды.
- Фильтр тонкой очистки НЕРА предотвращает попадание частиц загрязнений в комнату.
- Пылесос работает от электросети с напряжением 220 В.
- Сила всасывания составляет 380 Вт.
- Кабель длиной 8 м можно убрать за счет функции автосматывания.
- Телескопическая трубка из металлического сплава корректируется по длине в зависимости от роста.
- Модель с ударопрочным корпусом паркуется в вертикальном положении. - При перегреве устройство отключается автоматически.
- В наборе предусмотрена насадка для мебели, влажной уборки, для пола и ковра, щелевая трубка, турбощетка, тканевый пылесборник.
- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая и влажная
- Цвет
- синий
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура
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