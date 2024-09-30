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Пылесос Thomas Twin XT синий

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Пылесос Thomas Twin XT синий
Пылесос Thomas Twin XT синий
Пылесос Thomas Twin XT синий
Пылесос Thomas Twin XT синий
Пылесос Thomas Twin XT синий
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 771
Производитель: Thomas
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

34 990₽
419
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В магазинах:
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В магазинах:
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О товаре

Особенности пылесоса Thomas Twin XT:

- Механические переключатели режима расположены на корпусе.

- Модель используется для сухой или влажной уборки и удаления жидкости.

- Объем резервуара для моющего средства - 1,8 л, дл сбора воды - 2,6 л.

- Аквафильтр обеспечивает отделение пыли от воды.

- Фильтр тонкой очистки НЕРА предотвращает попадание частиц загрязнений в комнату.

- Пылесос работает от электросети с напряжением 220 В.

- Сила всасывания составляет 380 Вт.

- Кабель длиной 8 м можно убрать за счет функции автосматывания.

- Телескопическая трубка из металлического сплава корректируется по длине в зависимости от роста.

- Модель с ударопрочным корпусом паркуется в вертикальном положении. - При перегреве устройство отключается автоматически.

- В наборе предусмотрена насадка для мебели, влажной уборки, для пола и ковра, щелевая трубка, турбощетка, тканевый пылесборник.

Характеристики
Тип
традиционный пылесос
Тип уборки
сухая и влажная
Цвет
синий
Дополнительные функции
автоматическое сматывание шнура
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34 990₽
419
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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