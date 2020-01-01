Пылесос Thomas TWIN T1 Aquafilter синий
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Код товара: 769
Производитель: Thomas
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16 490₽
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О товаре
сухая/влажная уборка, аквафильтр, 1600 Вт, 8.4 кг
Характеристики
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- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая и влажная
- Цвет
- синий
- Тип пылесборника
- аквафильтр
- Потребляемая мощность, Вт
- 1600
- Мощность всасывания, Вт
- 280
- Труба всасывания
- телескопическая
- Фильтр тонкой очистки
- есть
- Уровень шума, дБ
- 81
- Длина сетевого шнура, м
- 6
- Вес, кг
- 8.4
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