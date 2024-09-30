Пылесос Thomas Aqua-Box Compact черный

О товаре

Пылесос Thomas AQUA-BOX Compact оснащен особой технологией AQUA-BOX, которая отвечает за эффективную фильтрацию воздушного потока во время уборки.

Модель Thomas AQUA-BOX Compact обладает фильтром тонкой очистки, который не позволяет пыли и грязи попасть обратно в помещение. Этот пылесос также стал обладателем особых колес, которые крутятся вокруг своей оси, что добавляет еще больше функциональности устройству.

Устройство справится не только с эффективной очисткой ковров, но и с удалением грязи, которая накопилась на напольных покрытиях. Кроме того, с помощью данной модели вы сможете за считанные минуты очистить матрасы от пылевых клещей и различных загрязнений. А мягкая насадка-кисточка избавит вас от необходимости приобретать дорогостоящие средства для чистки мебели.