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Пылесос Thomas Aqua-Box Compact черный

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Пылесос Thomas Aqua-Box Compact черный
Пылесос Thomas Aqua-Box Compact черный
Пылесос Thomas Aqua-Box Compact черный
Пылесос Thomas Aqua-Box Compact черный
Пылесос Thomas Aqua-Box Compact черный
Пылесос Thomas Aqua-Box Compact черный
Пылесос Thomas Aqua-Box Compact черный
Пылесос Thomas Aqua-Box Compact черный
Пылесос Thomas Aqua-Box Compact черный
Пылесос Thomas Aqua-Box Compact черный
Пылесос Thomas Aqua-Box Compact черный
Пылесос Thomas Aqua-Box Compact черный
Пылесос Thomas Aqua-Box Compact черный
Пылесос Thomas Aqua-Box Compact черный
Пылесос Thomas Aqua-Box Compact черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
1
вопрос
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Код товара: 75844
Производитель: Thomas
5
1 отзыв
1
вопрос

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

25 490₽
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В магазинах:
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Пылесос Thomas Perfect Air Animal Pure желтый
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Пылесос Miele Compact C2 синий
Пылесос Miele Compact C2 синий
27 990₽
О товаре

Пылесос Thomas AQUA-BOX Compact оснащен особой технологией AQUA-BOX, которая отвечает за эффективную фильтрацию воздушного потока во время уборки.

Модель Thomas AQUA-BOX Compact обладает фильтром тонкой очистки, который не позволяет пыли и грязи попасть обратно в помещение. Этот пылесос также стал обладателем особых колес, которые крутятся вокруг своей оси, что добавляет еще больше функциональности устройству.

Устройство справится не только с эффективной очисткой ковров, но и с удалением грязи, которая накопилась на напольных покрытиях. Кроме того, с помощью данной модели вы сможете за считанные минуты очистить матрасы от пылевых клещей и различных загрязнений. А мягкая насадка-кисточка избавит вас от необходимости приобретать дорогостоящие средства для чистки мебели.

Характеристики
Тип
традиционный пылесос
Тип уборки
сухая
Цвет
черный
Дополнительные функции
автоматическое сматывание шнура
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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А
А
Аида
11 июля 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Отличный пылесос, удобный контейнер, рекомендую
Ответить
0 0
А
Аида
11 июля 2024
Рекомендует этот товар
Достоинства
Отличный пылесос, удобный контейнер, рекомендую
Ответить
0
0
Посмотреть все отзывы
Вопросы и ответы
П
Пазилат
8 ноября 2021
Здравствуйте. Возможно ли купить пылесос (артикул m361922, код товара:75844) в рассрочку или в кредит?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
08.11.2021 14:25:53
Добрый день! Для получения рассрочки требуется паспорт городской Дагестанской пропиской, а также Вы должны быть трудоустроены, стаж работы не менее 6 месяцев (справка с работы не требуется, необходимо оставить номер коллеги, для подтверждения Вашего трудоустройства). Рассрочку выдают лицам, достигшим 23 лет.
Ответить
0 0
П
Пазилат
8 ноября 2021
Здравствуйте. Возможно ли купить пылесос (артикул m361922, код товара:75844) в рассрочку или в кредит?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
25 490₽
305
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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