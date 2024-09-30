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Пылесос Thomas DryBox черный

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Пылесос Thomas DryBox черный
Пылесос Thomas DryBox черный
Пылесос Thomas DryBox черный
Пылесос Thomas DryBox черный
Пылесос Thomas DryBox черный
Пылесос Thomas DryBox черный
Пылесос Thomas DryBox черный
Пылесос Thomas DryBox черный
Пылесос Thomas DryBox черный
Пылесос Thomas DryBox черный
Пылесос Thomas DryBox черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
3 отзыва
1
вопрос
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Код товара: 75842
Производитель: Thomas
3 отзыва
1
вопрос

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

28 990₽
347
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В магазинах:
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О товаре

Пылесос Thomas DryBOX черный отлично подходит для выполнения уборки. Он прост и удобен в использовании. Модель обладает прекрасными характеристиками, ее изготовление происходит из надежных компонентов.

  • Thomas DryBOX применяется для выполнения сухой уборки.
  • Трубка телескопического типа. Она быстро выдвигается при необходимости и увеличивается в длине. За счет этого работать с пылесосом действительно удобно.
  • Парковка у данной модели вертикальная, в таком положении технику комфортно хранить.
  • Установил производитель фильтр тонкой очистки HEPA 13, он задерживает пыль.
Характеристики
Тип
традиционный пылесос
Тип уборки
сухая
Цвет
черный
Дополнительные функции
автоматическое сматывание шнура
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Вопросы и ответы
Г
Гость 38
6 декабря 2023
Это моющий пылесос?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
09.12.2023 11:44:46
Здравствуйте! он предназначен для сухой чистки
Ответить
0 0
Г
Гость 38
6 декабря 2023
Это моющий пылесос?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
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28 990₽
347
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

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