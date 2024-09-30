Пылесос Thomas DryBox черный
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28 990₽
347
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О товаре
Пылесос Thomas DryBOX черный отлично подходит для выполнения уборки. Он прост и удобен в использовании. Модель обладает прекрасными характеристиками, ее изготовление происходит из надежных компонентов.
- Thomas DryBOX применяется для выполнения сухой уборки.
- Трубка телескопического типа. Она быстро выдвигается при необходимости и увеличивается в длине. За счет этого работать с пылесосом действительно удобно.
- Парковка у данной модели вертикальная, в таком положении технику комфортно хранить.
- Установил производитель фильтр тонкой очистки HEPA 13, он задерживает пыль.
Характеристики
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- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- черный
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 38
6 декабря 2023
Это моющий пылесос?
1
0 0
0
05.ru
09.12.2023 11:44:46
Здравствуйте! он предназначен для сухой чистки
Ответить
0 0
Г
Гость 38
6 декабря 2023
Это моющий пылесос?
1
0
0