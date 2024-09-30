Пылесос Philips FC9732 черный

О товаре

Особенности пылесоса Philips FC9732:

- Пылесос предназначен для быстрой и эффективной уборки жилых и офисных помещений.

- Он отличается высокой максимальной мощностью всасывания — 470 Вт, что дает возможность удалять пыль и загрязнения с самых разных поверхностей: ковров, плитки, ламината, линолеума, стыков диванов, кресел, мягких игрушек.

- Устройство оснащено пылесборником в виде циклонного фильтра емкостью 2 л, который легко снимается и опорожняется.

- Есть индикатор, показывающий, что пылесборник заполнен.

- Пылесос оснащен моторным фильтром, который улавливает наиболее мелкие частицы пыли, шерсти животных, аллергенов, поэтому отлично подойдет для использования людьми с болезнями дыхательных путей, аллергиками.- Сетевой шнур длиной 7 м автоматически убирается и дает возможность чистить дом или квартиру без переключения пылесоса из розетки в розетку.

- Разнообразные насадки можно хранить в корпусе пылесоса.