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Пылесос Philips FC9732 черный

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Пылесос Philips FC9732 черный
Пылесос Philips FC9732 черный
Пылесос Philips FC9732 черный
Пылесос Philips FC9732 черный
Пылесос Philips FC9732 черный
Пылесос Philips FC9732 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
2 отзыва
2
вопроса
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Код товара: 75410
Производитель: Philips
5
2 отзыва
2
вопроса

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

16 990₽
171
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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26%
Пылесос Philips FC9735/81 красный
Пылесос Philips FC9735/81 красный
14 850₽
19 990₽
О товаре

Особенности пылесоса Philips FC9732:

- Пылесос предназначен для быстрой и эффективной уборки жилых и офисных помещений.

- Он отличается высокой максимальной мощностью всасывания — 470 Вт, что дает возможность удалять пыль и загрязнения с самых разных поверхностей: ковров, плитки, ламината, линолеума, стыков диванов, кресел, мягких игрушек.

- Устройство оснащено пылесборником в виде циклонного фильтра емкостью 2 л, который легко снимается и опорожняется.

- Есть индикатор, показывающий, что пылесборник заполнен.

- Пылесос оснащен моторным фильтром, который улавливает наиболее мелкие частицы пыли, шерсти животных, аллергенов, поэтому отлично подойдет для использования людьми с болезнями дыхательных путей, аллергиками.- Сетевой шнур длиной 7 м автоматически убирается и дает возможность чистить дом или квартиру без переключения пылесоса из розетки в розетку.

- Разнообразные насадки можно хранить в корпусе пылесоса.

Характеристики
Тип
традиционный пылесос
Тип уборки
сухая
Цвет
черный
Дополнительные функции
автоматическое сматывание шнура
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Отзывы 2
5
2 отзыва
Общий рейтинг
2 отзыва
5
5 звезд
2
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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С
С
Саид
18 февраля 2024
Рекомендует этот товар
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0 0
Ч
Ч
Чигур
7 декабря 2023
Рекомендует этот товар
Достоинства
Внешний вид. Удобство в пользовании. Мощность.
Недостатки
Нет. Разве что немного шумный.
Комментарии
Отличный пылесос. Не скрипит ничего не болтается, великолепная мощность
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0 0
С
Саид
18 февраля 2024
Рекомендует этот товар
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0
0
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Вопросы и ответы
З
Зази
13 января 2021
чем таким существенным данная модель отличается от 9733 филипс, кроме мощности и цены?
1 Ответить
0 0
Ф
Фарида
15.01.2021 14:39:28
добрый день разница в мощности всасывания и насадке для паркета (которая представлена в модели 9733)
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0 0
К
Калимат
4 января 2024
Можно узнать чья сборка эта модель? И самсунг пылесосы тоже хотелось бы знать в какой стране собирают
1 Ответить
0 0
0
05.ru
05.01.2024 18:24:41
Здравствуйте! У Philips страна сборки-Польша. У Samsung - Вьетнам
Ответить
0 0
З
Зази
13 января 2021
чем таким существенным данная модель отличается от 9733 филипс, кроме мощности и цены?
1 Ответить
0
0
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16 990₽
171
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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