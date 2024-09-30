Пылесос Philips FC9732 черный
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Особенности пылесоса Philips FC9732:
- Пылесос предназначен для быстрой и эффективной уборки жилых и офисных помещений.
- Он отличается высокой максимальной мощностью всасывания — 470 Вт, что дает возможность удалять пыль и загрязнения с самых разных поверхностей: ковров, плитки, ламината, линолеума, стыков диванов, кресел, мягких игрушек.
- Устройство оснащено пылесборником в виде циклонного фильтра емкостью 2 л, который легко снимается и опорожняется.
- Есть индикатор, показывающий, что пылесборник заполнен.
- Пылесос оснащен моторным фильтром, который улавливает наиболее мелкие частицы пыли, шерсти животных, аллергенов, поэтому отлично подойдет для использования людьми с болезнями дыхательных путей, аллергиками.- Сетевой шнур длиной 7 м автоматически убирается и дает возможность чистить дом или квартиру без переключения пылесоса из розетки в розетку.
- Разнообразные насадки можно хранить в корпусе пылесоса.
- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- черный
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура