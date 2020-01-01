Пылесос Philips FC8472 фиолетовый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 749
Производитель: Philips
30 декабря
30 декабря
9 590₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 3 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
4 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура
- Цвет
- фиолетовый, черный
- Тип пылесборника
- контейнер
- Объем пылесборника, л
- 1.5
- Потребляемая мощность, Вт
- 1800
- Мощность всасывания, Вт
- 350
- Труба всасывания
- телескопическая
- Фильтр тонкой очистки
- есть
- Особенности конструкции
- место для хранения насадок, ножной переключатель вкл./выкл.
- Уровень шума, дБ
- 84
- Длина сетевого шнура, м
- 6
- Вес, кг
- 4.5
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.