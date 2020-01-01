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Пылесосы
Пылесос Samsung SC4326 синий

Пылесос Samsung SC4326 синий

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Пылесос Samsung SC4326 синий
Пылесос Samsung SC4326 синий
Пылесос Samsung SC4326 синий
Пылесос Samsung SC4326 синий
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 738
Производитель: Samsung
В наличии
В наличии
6 290₽
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О товаре
сухая уборка, циклонный фильтр, 1600 Вт, 4.2 кг
Характеристики
Тип
традиционный пылесос
Тип уборки
сухая
Дополнительные функции
автоматическое сматывание шнура
Цвет
синий
Тип пылесборника
контейнер
Объем пылесборника, л
1.3
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания, Вт
360
Труба всасывания
телескопическая
Фильтр тонкой очистки
есть
Особенности конструкции
ножной переключатель вкл./выкл.
Уровень шума, дБ
80
Длина сетевого шнура, м
6
Вес, кг
4.2
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В наличии
В наличии
6 290₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа