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Пылесос Samsung VCC4131S37 красный

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Пылесос Samsung VCC4131S37 красный
Пылесос Samsung VCC4131S37 красный
Пылесос Samsung VCC4131S37 красный
Пылесос Samsung VCC4131S37 красный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 73199
Производитель: Samsung
1 отзыв
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

5 990₽
71
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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5 990₽
О товаре

Особенности пылесоа Samsung SC4131/VCC4131S37:

- Пылесос функционирует от стандартной электросети 220 В и используется для сухой уборки многокомнатных квартир и жилых домов.

- Основная насадка подходит для ворсовых ковров и твердых поверхностей, таких как ламинат, паркет, плитка и линолеум.

- Переключатель типа покрытия расположен непосредственно на корпусе щетки.

- В комплекте также представлены насадки для предметов мягкой мебели и труднодоступных мест в интерьере комнат.

- Мелкий сор, частички пыли и шерсть домашних питомцев всасываются в мешок объемом 3 л. Такого размера хватает на полноценную генеральную уборку большой квартиры.

- Механическое управление пылесосом осуществляется посредством кнопок, расположенных на корпусе модели.

- Длинный шнур позволяет выполнять очищение полов в нескольких комнатах в радиусе 9,2 метров, а функция автосматывания спрячет провод внутри устройства.

- Телескопический механизм помогает настроить размер трубки под рост пользователя, колеса способствуют свободному перемещению модели в процессе эксплуатации.

Характеристики
Тип
традиционный пылесос
Тип уборки
сухая
Цвет
красный
Дополнительные функции
автоматическое сматывание шнура
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5 990₽
71
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа