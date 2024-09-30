Пылесос Samsung VCC4131S37 красный
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Особенности пылесоа Samsung SC4131/VCC4131S37:
- Пылесос функционирует от стандартной электросети 220 В и используется для сухой уборки многокомнатных квартир и жилых домов.
- Основная насадка подходит для ворсовых ковров и твердых поверхностей, таких как ламинат, паркет, плитка и линолеум.
- Переключатель типа покрытия расположен непосредственно на корпусе щетки.
- В комплекте также представлены насадки для предметов мягкой мебели и труднодоступных мест в интерьере комнат.
- Мелкий сор, частички пыли и шерсть домашних питомцев всасываются в мешок объемом 3 л. Такого размера хватает на полноценную генеральную уборку большой квартиры.
- Механическое управление пылесосом осуществляется посредством кнопок, расположенных на корпусе модели.
- Длинный шнур позволяет выполнять очищение полов в нескольких комнатах в радиусе 9,2 метров, а функция автосматывания спрячет провод внутри устройства.
- Телескопический механизм помогает настроить размер трубки под рост пользователя, колеса способствуют свободному перемещению модели в процессе эксплуатации.
- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- красный
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.