Моющий пылесос Karcher SE 5.100
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38 990₽
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О товаре
Особенности пылесоса Karcher SE 5.100:
- Моющий пылесос Karcher SE 5.100 устройство с горизонтальной парковкой, предназначенное для проведения влажного и сухого видов уборки. Внутри корпуса предусмотрены место для хранения насадок и резервуары для моющего средства и использованной жидкости объемом по 4 л.
- Пластиковая трубка состоит из нескольких частей, поэтому ее длина легко изменяется при необходимости.
- Устройство работает от сети, к которой подсоединяется посредством шнура, позволяющего убрать всю комнату, не переключая пылесос в разные розетки.
- С помощью специальных насадок вы с легкостью очистите ковер или мягкую мебель, а также соберете жидкость.
- Аквафильтр избавляет воздух от мельчайших частиц пыли.
- При перегреве пылесос Karcher SE 5.100 автоматически отключается, защищая устройство от поломок.
- В комплекте поставляется универсальное моющее средство.
- Корпус модели выполнен из прочного пластика, устойчивого к повреждениям.
- Щелевая насадка поможет очистить загрязнения в труднодоступных местах.
- Изменение мощности всасывания осуществляется с помощью механического переключателя.
Характеристики
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- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая и влажная
- Цвет
- желтый
- Дополнительные функции
- функция сбора жидкостей
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