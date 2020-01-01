Пылесос Samsung VCC885FH3P черный
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Код товара: 69047
Производитель: Samsung
31 декабря
31 декабря
12 990₽
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О товаре
обычный, уборка: сухая, мощность 2200 Вт, мощность всасывания 430 Вт, регулятор мощности на рукоятке, турбощетка в комплекте, вес 8.2 кг
Характеристики
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- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура
- Цвет
- красный, черный
- Тип пылесборника
- контейнер
- Объем пылесборника, л
- 2
- Потребляемая мощность, Вт
- 2200
- Мощность всасывания, Вт
- 430
- Труба всасывания
- телескопическая
- Фильтр тонкой очистки
- есть
- Особенности конструкции
- управление мощностью на рукоятке, ножной переключатель вкл./выкл., регулятор мощности на корпусе, вертикальная парковка, индикатор заполнения пылесборника
- Уровень шума, дБ
- 80
- Длина сетевого шнура, м
- 7
- Вес, кг
- 8.2
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