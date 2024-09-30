Пылесос Samsung VC18M3120V1 красный
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Особенности пылесоса Samsung VC18M3120V1:
- Турбина Anti-TangleТурбина Anti-Tangle предотвращает наматывание волос, шерсти и пыли на фильтр, сохраняя мощность всасывания в 2 раза дольше.
- В пылесборник помещается до 2 литров пыли и мусора, благодаря чему вы сможете реже опустошать его. Пылесборник имеет большую прозрачную крышку, позволяющую легко контролировать уровень заполнения.
- Эргономичная ручка Easy Grip*Эргономичная нескользящая ручка Easy Grip обеспечивает простое и комфортное использование. Продуманная поворотная конструкция предотвращает перекручивание шланга. Теперь вы можете пылесосить без дополнительных усилий.
- Тип
- традиционный пылесос
- Тип уборки
- сухая
- Цвет
- красный, черный
- Дополнительные функции
- автоматическое сматывание шнура
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