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Пылесосы
Пылесос Samsung SC18M3120VB синий

Пылесос Samsung SC18M3120VB синий

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Пылесос Samsung SC18M3120VB синий
Пылесос Samsung SC18M3120VB синий
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Код товара: 53053
Производитель: Samsung
В наличии
В наличии
9 350₽
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О товаре
обычный, уборка: сухая, с мешком для сбора пыли, мощность 1500 Вт, мощность всасывания 400 Вт, регулятор мощности на рукоятке, 6-ступенчатая система фильтрации, вес 3.2 кг
Характеристики
Тип
традиционный пылесос
Тип уборки
сухая
Дополнительные функции
автоматическое сматывание шнура
Цвет
синий, черный
Тип пылесборника
контейнер
Объем пылесборника, л
2
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
380
Труба всасывания
телескопическая
Фильтр тонкой очистки
есть
Особенности конструкции
регулятор мощности на корпусе
Уровень шума, дБ
87
Длина сетевого шнура, м
6
Вес, кг
4.8
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В наличии
В наличии
9 350₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа